Тайский главнокомандующий: Украина - ведущая страна мира в танкостроении

20 марта военная делегация из Королевства Таиланд во главе с главнокомандующим Королевской тайской армией генералом Прают ЧАН-О-ЧА ознакомилась с боевыми возможностями украинского танка “Оплот”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны, демонстрационный показ состоялся на военном полигоне 1-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Черниговской области.

Экипаж танка продемонстрировал динамические и боевые возможности техники. В частности, танкисты выполнили практические стрельбы из штатного вооружения “Оплота”.

«Я убедился в том, что Украина является ведущей страной мира в сфере танкостроения. Ярким свидетельством этого является танк “Оплот” – мощная, современная боевая машина», – отметил главнокомандующий Королевской тайской армией.