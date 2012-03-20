Хозяин дома убил грабителя

В Керчи хозяин частного домовладения нанес из ружья смертельное ранение мужчине, который пытался залезть к нему в жилище. Против него возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской милиции.

Как говорится в сообщении, мужчина и его жена, услышав шум на улице, выглянули в окно и увидели человека, который стоял на газовой трубе и намеревался проникнуть на второй этаж их дома. Хозяин выстрелил в него. «Я неоднократно предупреждал, что буду стрелять, делал предупредительный выстрел в воздух», - рассказал он милиционерам.

Раненый 32-летний мужчина, который временно проживал в Керчи, попал в больницу с огнестрельным ранением правого бедра и там умер.

У стрелявшего имеется разрешение на хранение и ношение оружия.

На месте происшествия нашли две гильзы, а также нож, который, предположительно, принадлежит погибшему.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». В отношении погибшего также будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в пресс-релизе.