Чем рискуют иностранцы из-за досрочных выборов...

О необходимости минимизировать риски для украинской экономики и иностранных инвесторов в условиях проведения досрочных выборов в Украине говорили в ходе сегодняшней встречи министр экономики Украины Анатолий КИНАХ и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, стороны подчеркнули важность того, чтобы выборы в Верховную Раду прошли в условиях честной конкуренции, и после них была сформирована дееспособная и эффективная структура власти как залог для развития государства.

Участники встречи отметили, что поддерживают стратегический курс на формирование прозрачной конкурентной среды, создания условий равноправной конкуренции, усиления защиты прав инвесторов в рамках законодательства.

Во время встречи стороны обсудили условия деятельности инвесторов в Украине, направления реализации транзитного потенциала Украины.

А.КИНАХ и В.ТЕЙЛОР уделили особое внимание необходимости быстрейшего принятия Налогового кодекса, налаживания современных земельных отношений, развития фондового рынка.