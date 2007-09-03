Петр Порошенко о переходе к свободному обменному курсу

Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что переход обменного курса от режима «регулированного плавающего» к «свободному» должен осуществляться в несколько этапов.

Как говорится в сообщении пресс-службы П.ПОРОШЕНКО, переданном УНИАН, такое мнение он высказал на встрече с миссией технической помощи Международного валютного фонда, которая состоялась 3 сентября т.г.

В частности, глава Совета НБУ считает, что первый этап должен длиться от четырех до пяти лет и проводиться постепенно с учетом всей совокупности макроэкономических и финансовых последствий.

При этом П.ПОРОШЕНКО отметил, что действующий курсовой режим позволяет Национальному банку сегодня эффективно способствовать достижению целей монетарных программ, поддерживать стабильность и экономическое развитие страны. По его убеждению, на сегодня, отход от обеспечения стабильности курса со стороны Национального банка является не желательным.