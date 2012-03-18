В Одессе задержали человека с гранатой

Сегодня в Одессе нарядом милиции задержан на улице 44-летний гражданин, у которого изъята боевая граната Ф-1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в облуправлении внутренних дел.

Подробностей о личности правонарушителя и обстоятельствах задержания в областном Управлении внутренних дел пока не уточняют.

Это уже третий инцидент, связанный с выявлением в городе взрывоопасных устройств. В частности, 9 марта, в руках жильца дома по улице Пастера взорвался запал от гранаты, который якобы был найден потерпевшим на улице.

13 марта одним из пешеходов была обнаружена граната Ф-1 рядом с троллейбусной остановкой на площади Толбухина, позже оказавшаяся, по официальной версии сотрудников МЧС, учебной.