Во Львове учредили премию имени Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета утвердили положение об областной премии имени Героя Украины Степана Бандеры, которую будут присуждать в области создания государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, премией будут отмечать общественных и политических деятелей, государственнических и общественных институтов, научных работников за весомый вклад в построение Украинского государства, судьбоносные общественно-политические решения и научно-теоретические наработки в области создания государства.

Премию будут присуждать ежегодно в канун 1 января – дня рождения Степана Бандеры (в этом году – по случаю Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года с торжественным вручением 30 июня 2012 года).

Денежное вознаграждение каждого из лауреатов премии - 20 тыс. грн.