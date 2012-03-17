Задержан мужчина, изнасиловавший на улице 9-летнюю девочку

В Сумской области задержан 28-летний мужчина, изнасиловавший 9-летную девочку.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в одном из поселков Сумского района Сумской области 14 марта в милицию обратилась 33-летняя безработная местная жительница. Она заявила, что на улице этого поселка неизвестный неестественным способом изнасиловал ее девятилетнюю дочь, ученицу общеобразовательной школы.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний безработный местный житель. Предварительно установлено, что он днем 14 марта на окраине указанного поселка неестественным способом изнасиловал пострадавшую.