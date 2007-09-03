Погода на 4 - 10 сентября

Завтра в юго-восточной половине Украины, а утром и днем и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, местами град, при грозах шквалы 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди, на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентри, ветер ожидается переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 12-17°, в Крыму и Приазовье 18-20°; днем 20-25°, в южной части и в восточных областях местами 27-30°; в Карпатах ночью 3-8°тепла, днем 9-14°.

5-6 сентября - в западных областях облачно. Дожди, 6 сентября местами сильные (в Карпатах и на Закарпатье 5-6 сентября сильные дожди). Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°. На остальной территории переменная облачность. Без осадков, только утром и днем 6 сентября в южной части, центральных и Житомирской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 20°, в северных, а 5 сентября и в центральных областях 10-15°; днем 22-27°, в восточной и местами южной части 28-32°, в Винницкой и Житомирской областях 19-24°.

7-8 сентября - временами дожди, местами грозы, только в Крыму и на крайнем востоке, а 8 сентября и в южных областях преимущественно без осадков. Температура в западной части ночью 6-12°, днем 11-17°; на остальной территории ночью 8-14°, в Крыму, а 7 сентября и в южных и восточных областях до 18°, днем постепенное снижение температуры до 13-19°, на юге и востоке до 18-24°.

9-10 сентября на большей части территории Украины временами дожди, на протяжении 11 сентября и ночью 12 сентября без существенных осадков, в остальное время в северо-западной половине дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 6-12°, в южной части 13-18°; днем 14-20°, на юге и востоке 19-25°.

В Киеве и области во вторник осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°; по области ночью 12-17°, днем 20-25°.

5-6 сентября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

7-8 сентября - временами дождь, местами гроза. Температура ночью 8-14°, днем 7 сентября 15-20°, 8 сентября 13-18°.