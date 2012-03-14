ЧП на ТВі: на телеканале пропал свет

Эфир телеканала ТВі приостановлен из-за отключения света.

Об этом пишет на своей страничке в Facebook журналист телеканала Мустафа НАЙЕМ.

«На телеканале ТВі пропал свет. Эфир временно приостановлен. Пытаемся начать трансляцию с помощью резервного питания. Новости будут отложены и выйдут сразу после того, как заработают монтажки и эфирная аппаратная. Причины ЧП пока неизвестны», - отмечается в сообщении.