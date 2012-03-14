Девушка, которую изнасиловали мажоры, дала показания

11:14, 14 марта 2012
Общество
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Оксану Макар 5 дней назад изнасиловали и пытались заживо сжечь

Оксана Макар

Находящаяся в Николаевской больнице Оксана МАКАР, которую 5 дней назад изнасиловали и пытались заживо сжечь, вечером 13 марта впервые дала показания следствию.

Об этом УНИАН сообщила мать Оксаны Татьяна СУРОВИЦКАЯ, находящаяся в больнице рядом с дочерью.

По ее словам, хотя о преступлении стало известно 10 марта, но следствие не брало показаний у Оксаны, мотивируя тем, что девушка находится в бессознательном состоянии. Хотя это неправда и дочь все время находилась в сознании, сказала Т.СУРОВИЦКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, 13 марта трое подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства 19-летней девушки задержаны и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

В настоящий момент по делу продолжается до судебное следствие.

Согласно сообщения николаевских СМИ, ранее двое из задержанных были отпущены под подписку о невыезде, поскольку они являются сыновьями влиятельных экс-чиновников. Но после того как 13 марта в Николаеве прошла массовая акция протеста, выпущенные под подписку подозреваемые были снова заключены под стражу.

Как сообщили УНИАН в городской больнице №3, в настоящее время девушка с тяжелейшими ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. В настоящий момент девушке ампутировали руку и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

Напомним, 10 марта стало известно о том, что трое подозреваемых молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет зверски изнасиловали и пытались сжечь 19-летнюю О.МАКАР. Девушка с тяжелейшими ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в городской больнице №3. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Девушке уже ампутировали обе стопы и одну руку.

По подозрению в причастности к совершению этого тяжкого преступления по горячим следам правоохранителям удалось задержать 23-летнего жителя областного центра, сообщает сайт «Преступности. НЕТ». В тот же день были задержаны и двое других фигурантов преступления - также местные жители 1988 и 1990 годов рождения. Если в отношении первого задержанного было принято решение о содержании под стражей, то двоих других милиция отпустила под «подписку о невыезде». По словам источников, именно следователи, а не суд, приняли решение отпустить двоих подозреваемых.

Как стало известно, подозреваемые оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников. Один из них - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева, а второй - сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-главы РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить на подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

Как сообщил один из организаторов акции Андрей ДВОРЕЦКИЙ, прочитав в Интернете сообщение о жутком преступлении, участники акции договорились наутро 13 марта выйти с пикетами к Центральному райотделу милиции и к областной прокуратуре. В пикете приняли участие около 10 человек. Участники акции собирали подписи горожан под обращением начальнику Управления МВД Украины в Николаевской области Валентину ПАРСЕНЮКУ, начальнику городского управления милиции Николаю СВЕТОЧЕВУ и мэру Владмиру ЧАЙКЕ с требованием найти того, кто отпустил насильников, и уволить его. Главная цель, которую они преследуют - отставка прокурора области Владимира ГАЛЬЦОВА, не без участия которого, по мнению протестующих, подозреваемые были отпущены на свободу. Обращение подписал даже один из милиционеров, стоявший возле входа в Центральный райотдел.

Вышедший к пикетчикам начальник отдела по надзору за деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Николаевской области Юрий МАРЧЕНКО пытался убедить активистов, что «они не так все поняли, что насиловал один, а двое, которых отпустили, были свидетелями».

Одного из организаторов акции – Юрия КРУЦЫЛОВА - задержали и доставили в Центральный РОВД, где был составлен протокол о хулиганских действиях.

Позже акция протеста продолжилась в центре города, на площади им. Ленина, где собралось до 100 человек. Участники акции грозили устроить самосуд, если трое насильников не будут наказаны по всей строгости закона.

 

 

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