Сегодня в Киеве возможен дождь

Сегодня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2 сентября днем и в Приазовье и восточных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков, только в западных и северных областях днем местами небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный, в южной части и восточных областях северо- восточный, 7-12 м/с, 2 сентября днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных областях ночью 6-11°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 9-14°, на крайнем юге 17-22°, днем 20-25°, на юге и востоке до 28°.

3-4 сентября преимущественно без осадков, только 4 сентября в Крыму, Приазовье, северных, западных областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-14°, на побережье морей 16-21°, 3 сентября на севере Левобережья 6-11°; днем 20-27°, в западных, а 4 сентября и в северных и центральных областях 17-23°.

В г. Киеве и области 2 сентября будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°. 3 сентября без существенных осадков, 4 сентября местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 8-14°, днем 3 сентября 21-26°, 4 сентября 17-22°.