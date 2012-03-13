В Египте к пожизненному заключению осужден украинец

К пожизненному заключению осудил египетский суд украинца и двух израильтян, которых обвинили в контрабанде оружия. Украинец и один из израильтян сейчас под стражей, третье лицо осуждено заочно.

Имя украинца - Эдвард Чикош. Он пять лет руководил туристическим агентством в Египте. По данным суда, он заказал оружие у одного из израильтян, однако курьера задержали таможенники. По версии украинца, оружие принадлежало пассажиру автобуса его турфирмы. Кому и зачем он его перевозил - Эдвард Чикош не знает.

5 канал