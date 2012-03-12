Луганщина готова заплатить за свой имидж

Луганская областная государственная администрация объявила открытый творческий конкурс на создание бренда Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления по вопросам внутренней политики и связям с общественностью ОГА Мария БОРЗЕНКО.

«Цель конкурса – создать позитивный символ области, который емко, эмоционально и ярко презентовал бы ее с лучшей стороны», – отметила она. По ее словам, брендирование территорий – распространенная практика в европейских странах.

Она также подчеркнула, что организатор конкурса – управление по вопросам внутренней политики и связям с общественностью ОГА – отказался от идеи обратиться за разработкой регионального бренда к профессиональным агентствам. «Мы убеждены, что новый образ Луганщины должны отразить люди, живущие здесь, то есть жители области. Поэтому было решено, что в конкурсе смогут принимать участие все желающие, независимо от возраста, профессии и т.п.», – отметила М.БОРЗЕНКО.

Конкурс начнется 15 марта и продлится до 26 октября 2012 года. Условия участия в ближайшее время будут объявлены через средства массовой информации, а также доведены до всех работников и учащихся учебных заведений области. Призом для победителя станут 10 тыс. грн., которые специально для проведения конкурса выделил Луганский областной совет из регионального бюджета.

Как сообщалось, на сегодня свои бренды разработали все города, принимающие футбольный чемпионат Евро-2012.