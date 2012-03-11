В Москве продолжают воевать с украинскими сырами

В Москве Роспотребнадзор продолжает изымать из оборота украинские сыры.

Как сообщили УНИАН в московском городском управлении Роспотребнадзора, на территории российской столицы в обороте продолжают выявляться сыры производителей ООО «Лозовский молочный завод», Харьковская область; ЧП «Рось» филиал «Ахтырского сыркомбината» Сумская область; ПАО «Дубномолоко» Ровенской области «как несоответствующие» требованиям Федерального Закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ по содержанию растительных жиров и без указания их на этикетке продукта.

Подчеркивается, что целью недопущения поступления на потребительский рынок России фальсифицированной продукции и обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации, Роспотребнадзором приостановлен ввоз и оборот на территории РФ сыров данных производителей.

В сообщении отмечается, что «принимаются меры по выявлению в предприятиях торговли, общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, детских дошкольных и образовательных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях и др., недопущению оборота указанной продукции на потребительском рынке города Москвы».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ПРП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь в Госветслужбы Украины эти претензии назвали безосновательными.

В то же время 27 февраля сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора Любовь ВОРОПАЕВА сообщила, что Россия запретила экспорт сыров еще 4 украинским предприятиям. «Действительно, Роспотребнадзор запретил еще четырем украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза», - сказала Л.ВОРОПАЕВА.

При этом она отказалась сообщить причины такого решения.