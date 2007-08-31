В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение
15:44, 31 августа 2007Общество
602 0
Шквалы, гроза и сильные дожди
В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Херсонской облгосадминистрации, местное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредила ОГА об объявлении штормового предупреждения.
На протяжении второй половины дня в регионе ожидается сильный ветер, гроза и дождь. Возможен шквалистый ветер 15-20 метров в секунду.
На 1-2 сентября метеослужбы прогнозируют в области сильные дожди.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter