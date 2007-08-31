Борьбу со «спиртными ларьками» Черновецкий будет финансировать лично

Мэр Киева Леонид 31 августа, во время посещения киевской школы №329 заявил, что будет бороться с пивными ларьками с помощью народных дружин, которые мэр намерен финансировать лично.

Городской голова в очередной раз оседлал своего любимого конька – борьбу с игральными автоматами и ларьками, торгующими спиртными напитками, которые расположены в непосредственной близости от школ. «Спиртное возле школы? Я с этим борюсь, я этим живу, - заявил Черновецкий. - Мы каждый день снимаем игральные автоматы и каждый день ликвидируем торговые точки, которые реализуют спиртное. Киев – один из немногих городов Украины, где эта борьба происходит. При мне не будет спиртных ларьков, и я своего добьюсь, кто бы ни хотел моего референдума, перереферендума».

Воспользовавшись тем, что в разговоре опять возник вопрос референдума о недоверии Черновецкому, мэр сказал: «Добро на такой референдум не дам. Референдумы по моей отставке проводить можно сколько угодно, но другого мэра избрать невозможно. Все это сказки бабушки Арины».

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