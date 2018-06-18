Черновецкий: другого мэра избрать невозможно... все это сказки бабушки Арины

В качестве первого объекта, который решил осмотреть киевский мэр накануне нового учебного года, была выбрана школа N 329. Это заведение, затерянное в каменных джунглях Позняков, поразило журналистов своей «крутостью». Здесь мы насчитали три спортзала: маленький, «разминочный», и один настоящий, школа оснащена бассейном, зимним садом, кабинетом с боди-тренажерами. Широкие открытые пространства внутренних помещений не позволят детям безнаказанно курить на переменах, зато вместо поглощения табачного дыма им предлагается другое удовольствие: тут есть кабинет ароматерапии. В учебном заведении также имеются мастерские по обработке ткани, по кулинарии, обработке металлов и пр. И если бы в Украине был разрешен детский труд, то, наверное, эта школа могла бы перейти на самоокупаемость.

- А ведь еще недавно на этом месте были котлованы, - сказал киевский голова. – Сегодня здесь прекрасная школа европейского уровня на 1080 учеников, хотя, наверное, учиться будет чуть больше. Не думаю, что таких заведений много даже за границей.

После школы Леонид Михайлович навестил детский сад «Веселка», находящийся неподалеку. Параллельно с этим мэр рассказывал о достижениях киевской власти. Оказывается, в столице с начала нового учебного года построено шесть школ и два детских сада.

- С семнадцатого года такого не наблюдалось, - заявил Черновецкий. Вообще, надо сказать, Леонид Михайлович уже не первый раз сравнивает происходящее в Киеве после его прихода к власти с изменениями, произошедшими после прихода к власти коммунистов. (Хочет, чтобы его называли революционером?)

На партах школы N329 лежали «Дневники киевских школьников». Поэтому вопрос о том, будут ли допущены к учебе в Киеве дети из других городов, журналисты хотели задать больше других. Но Леонид Михайлович опередил акул пера и микрофона:

- Это неправда, когда говорят, что я собираюсь отделить приезжих от местных жителей, - сказал он, не дожидаясь вопроса. - Моя идея и принцип состоят в том, что все, кто приехал в Киев, смогут отдать своих детей в школы и детские сады. И никакой дискриминации здесь не будет. Неправда также то, что мы закрываем детские сады, мы наоборот открываем их, строим.

Черновецкий выразил уверенность, что ни одного ребенка здесь не обидят, все дети будут находится в равных условиях, и никто в этих заведениях не будет брать взятки. Еще Леонид Михайлович сказал, что ему не нравятся зарплаты обслуживающего персонала – они маленькие, и это проблема. Пообещал повысить. Главное, что впечатляет киевского голову, так это темпы экономического роста в городе. Однако все, что строится в столице, это не только результат его благих стремлений, для воплощений любых планов нужны деньги.

- И деньги мы сделали, - сказал Черновецкий. - У старой власти не было денег, они мечтали о таких школах и садиках, но у них не было денег, они шли в карманы чиновникам.

На вопрос, согласится ли Леонид Михайлович на референдум по его отставке, он ответил:

- Добро на такой референдум не дам. Референдумы по моей отставке проводить можно сколько угодно, но другого мэра избрать невозможно. Все это сказки бабушки Арины.

Еще один важный вопрос был поднят во время экскурсии Черновецкого – что делать с игральными автоматами и ларьками, торгующими спиртными напитками возле школ?

- Спиртное возле школы? Я с этим борюсь, я этим живу. Мы каждый день снимаем игральные автоматы и каждый день ликвидируем торговые точки, которые реализуют спиртное. Киев – один из немногих городов Украины, где эта борьба происходит. При мне не будет спиртных ларьков, и я своего добьюсь, кто бы ни хотел моего референдума, перереферендума.

Свое выступление Черновецкий закончил обещанием бороться с пивными ларьками с помощью народных дружин, которые он будет финансировать лично. Интересно, как это будет выглядеть...

Антон Зикора