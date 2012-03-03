Посетителя кафе жестоко избили и ограбили супруги

В Херсоне посетителя кафе избили и ограбили семейная пара с их знакомой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, в дежурную часть Суворовского райотдела милиции из реанимационного отделения областной больницы поступило сообщение, что к ним в бессознательном состоянии доставлен неизвестный мужчина. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, внутричерепная гематома указывали на то, что на 43-летнего херсонца напали жестокие преступники.

Придя в себя, пострадавший объяснил, что отдыхал в одном из развлекательных заведений Таврического микрорайона, когда к нему за стол подсели две женщины и мужчина. Незнакомцы заказали себе несколько коктейлей, но счет за них дали пострадавшему. Возмущенный этим, мужчина встал из-за стола и ушел из кафе домой. Но в 100 метрах от кафе он снова увидел знакомую троицу. Незнакомцы напали на мужчину и стали избивать его. Когда потерпевший не мог уже двигаться, нападавшие забрали мобильный телефон, сняли верхнюю одежду и ботинки, а затем скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции выяснили у персонала кафе, что среди нападавших была женщина, внешне похожая на постоянную посетительницу заведения. По словам работников кафе, подозреваемая представлялась их коллегой – официанткой. В одном из ближайших кафе оперативники нашли бывших работодателей подозреваемой и выяснили ее адрес.

Вскоре все трое подозреваемых в грабеже были задержаны.

Оказалось, что среди нападавших была супружеская пара. Причем муж уже ранее отбывал наказание за аналогичное преступление.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 УК Украины. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.