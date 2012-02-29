На международной выставке в Ялте рекламируют возможности Крыма

С 29 февраля по 2 марта в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» пройдет XХI Международная туристическая ярмарка «Крым. Курорты. Туризм – 2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Министерства курортов и туризма АРК, в ярмарке примут участие более 500 экспонентов из регионов Украины, стран СНГ и стран Причерноморья. Основными участниками ярмарки выступят крымские здравницы, туристические агентства Украины и Крыма.

Главная цель ярмарки – реклама уникальных возможностей Крыма и предстоящего курортного сезона, активное продвижение крымского туристического продукта на международный рынок, содействие развитию сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями, расширение деловых контактов между предприятиями курортно-туристского комплекса и крымскими товаропроизводителями.

Одним из центральных мероприятий ярмарки станет I Международный Черноморский туристический форум, который пройдет 1 марта при участии главы Совета министров Крыма Анатолия МОГИЛЕВА. Мероприятие состоится в рамках исполнения поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по развитию Автономной Республики Крым, отметили в пресс-центре.

Целью форума является выработка совместных действий по продвижению черноморского туристического продукта на международном туристическом рынке. В том числе и возможности позиционирования региона под единым брендом. В работе форума примут участие представители органов власти черноморских стран, отвечающих за развитие туризма - Украины, Болгарии, Грузии, России, Румынии и Турции, представители 11 портовых городов черноморского региона.

В рамках ярмарки состоится презентация проекта: «Поддержка развития туризма в Автономной Республике Крым». Проект реализуется в рамках Программы ЕС «Совместная инициатива по сотрудничеству в Крыму».

Официальная церемония открытия ярмарки состоялась сегодня, 29 февраля, в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» (зал «Хрустальный).

Открытие Первого Международного Черноморского туристического форума состоится 1 марта, а презентация проекта ЕС «Поддержка развития туризма в Автономной Республике Крым» пройдет 2 марта.