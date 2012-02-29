Инспектор таможенного поста «Киев-аэропорт» погорел на взятке

Проверяют, длинный ли "шлейф"

Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело за взяточничество в отношении старшего инспектора таможенного поста «Киев-аэропорт» Киевской региональной таможни. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, таможенник за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении импортированного товара (авиагорючего) требовал и получил от директора коммерческого предприятия 500 долларов. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следствием проверяется причастность таможенника к возможному совершению подобных преступлений.

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