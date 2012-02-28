В больнице умерла девушка, которую сбил на авто глава райгосадминистрации

В реанимационном отделении Красиловской районной больницы (Хмельницкая область) умерла 22-летняя девушка, которую ночью 24 февраля сбил на автомобиле председатель Белогорской райгосадминистрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач райбольницы Михаил КАЧАН.

“Ее осмотрели все специалисты больницы. Также из областной больницы мы вызывали нейрохирурга для консультации. К сожалению, те травмы, которые девушка получила в ДТП, оказались несовместимые с жизнью”, - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Чепелевка ночью 24 февраля председатель Белогорской райгосадминистрации сбил двух лиц. Парень 1985 г. р. погиб на месте, а девушка была госпитализирована.

Против чиновника возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).