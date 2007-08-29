Ющенко уволил за взятки двух председателей судов в Донецкой области

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал два указа, которыми освободил от должностей за взяточничество председателей Дзержинского городского суда и Шахтерского межрайонного суда Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

По его словам, председатель Шахтерского суда требовал взятку от проходившего по делу подсудимого, понимая, что статья не предусматривала лишения свободы, но судья гарантировал подсудимому за вознаграждение в сумме 2 тыс. долларов оставить его на свободе. Другой судья за непривлечение к ответственности требовал от человека 4 тыс. долларов.

Как сказал И.ПУКШИН, Президент отмечает, что «бизнес» в судебной системе угрожает национальной безопасности Украины».

Кроме того, И.ПУКШИН сообщил, что глава государства ожидает от правоохранительных органов надлежащей оценки и действий в отношении рейдерских атак.