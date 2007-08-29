Ющенко уволил за взятки двух председателей судов в Донецкой области
Президент подписал указы
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал два указа, которыми освободил от должностей за взяточничество председателей Дзержинского городского суда и Шахтерского межрайонного суда Донецкой области.
|Игор ПУКШИН
По его словам, председатель Шахтерского суда требовал взятку от проходившего по делу подсудимого, понимая, что статья не предусматривала лишения свободы, но судья гарантировал подсудимому за вознаграждение в сумме 2 тыс. долларов оставить его на свободе. Другой судья за непривлечение к ответственности требовал от человека 4 тыс. долларов.
Как сказал И.ПУКШИН, Президент отмечает, что «бизнес» в судебной системе угрожает национальной безопасности Украины».
Кроме того, И.ПУКШИН сообщил, что глава государства ожидает от правоохранительных органов надлежащей оценки и действий в отношении рейдерских атак.