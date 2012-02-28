На Буковине в огне погибли двое 5-летних детей

В селе Черновка Новоселицкого района Черновицкой области из-за шалостей с огнем погибли двое 5-летних детей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МВД Украины в Черновицкой области, несчастный случай произошел 27 февраля во второй половине дня.

На момент пожара 25-летняя мать была во дворе, однако огонь в доме заметила поздно. Огонь затушили местные жители. В непроветриваемом помещении были полностью закопчены стены, в доме сгорели шкаф, окна и шторы в комнате. Родители нашли детей без сознания. На собственном автомобиле они доставили 5-летних девочек в больницу, однако спасти их не удалось.

Вероятная причина трагедии - детские шалости с огнем.

На месте происшествия специалисты опытно-испытательной лаборатории управления Гостехногенбезопасности области обнаружили спички. Тела погибших детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.