Украина на два месяца введет режим «открытого неба»
Прошли переговоры с крупным лоу-костером
Украина введет режим «открытого неба» на время проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время телемоста «Варшава - Киев. 100 дней до Евро-2012».
«С 15 мая по 15 июля украинское небо открыто для всех авиакомпаний, которые есть в мире и имеют соответствующие лицензии», - сказал он.
Кроме того, Б. КОЛЕСНИКОВ сообщил, что Украина заканчивает переговоры «с одним из самых крупных лоу-костеров».
«Я думаю, что нам точно удастся достичь недорогих полетов уже к чемпионату», - сказал Б. КОЛЕСНИКОВ.
Как сообщал УНИАН, также во время телемоста «Варшава-Киев. Сто дней до Евро-2012» Б.КОЛЕСНИКОВ заверил, что Украина практически готова к проведению чемпионата Европы по футболу, выразив убеждение, что турнир пройдет на высоком уровне.