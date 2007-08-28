В центре Одессы начали возводить монумент Екатерине II

Сегодня в центре Одессы, на месте снесенного памятника „Потемкинцам – потомки”, бригада строителей начала устанавливать монумент российской императрице Екатерине II. Об этом сообщил УНИАН главный художник города Владимир ЧЕПЕЛЕВ.

На гранитном подножии уже закреплен высокий пьедестал, где будет установлена скульптура российской императрицы. Рядом с ней разместят фигуры Григория Потемкина, Платона Зубова, Иосифа Дерибаса и Франца Деволана.

В.ЧЕПЕЛЕВ прибавил, что скульптура Екатерины II изготовлена киевскими специалистами художественного литья, уже в дороге в Одессу.

Как сообщал УНИАН, решение об установлении монумента Екатерине II постановили депутаты Одесского горсовета. Мотивировали решение тем, что с 1900 по 1920 году в Одессе существовал памятник Екатерине II, пока его не снесли большевики. Теперь его решено именовать памятником „Основателям Одессы”. Хотя ни сама императрица, ни Г.Потемкин, ни П.Зубов вообще никогда не бывали в освобожденном от турков местечке Качибееве, которое впоследствии было названо Одессой.

Против установления памятника Екатерине II протестуют представители более чем полумиллионного украинского общества Одессы, прежде всего УНП, ПРП „Собор” „Просвіта”, ассоциация казацких обществ „Січ” и др. Руководству горсовета переданы посланные из Санкт-Петербурга копии архивных документов, связанных с первобытной застройкой портовой Одессы, где не было монумента императрицы. Как следует из документов, торжеством исторической справедливости было бы возобновление на площади храма Святой Екатерины (документы подтверждают, что такой храм действительно находился на площади в XVIII веке), а не монумента Екатерине II.

Во время празднования Дня Независимости активисты украинских организаций сожгли чучело российской императрицы, а лидер одесской „Свободы” Павел КИРИЛЕНКО заявил, что возведение памятника Екатерине II в Одессе „равнозначно установлению в Израиле памятника Гитлеру”.

Справка УНИАН. Памятник Екатерине II был установлен в центре Одессы в 1900 и снесенный в 1920 году. Его фрагменты сохраняются в областном историко-краеведческом музее. Позже на этой площади был построен памятник Льву Толстому, потом - Карлу Марксу. В годы оккупации площадь К.Маркса назвали именем Гитлера. А в 1965 году на площади Потемкинцев, согласно с постановлением правительства УССР, был установлен памятник «Потемкинцям – потомки», который в июне этого года демонтирован с целью перемещения на Таможенную площадь.