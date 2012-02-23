Табачнику поручили подготовить 70-летие "Молодой гвардии"

Кабинет министров Украины принял распоряжение «О создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летия со дня создания подпольной молодежной организации "Молодая гвардия".

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, согласно распоряжению №87-р от 8 февраля 2012 года, организационный комитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия со дня создания подпольной молодежной организации "Молодая гвардия".

Выполнение полномочий председателя оргкомитета возложено на министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Справка УНИАН. «Молодая гвардия» - подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны, в основном, в городе Краснодоне Луганской области.