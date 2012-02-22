Киевлянина, который ради забавы убил свыше 100 собак, проверят психиатры

Суд в деле киевского живодера Алексея Ведулы, который с особой жестокостью убил более 100 бездомных животных, постановил направить обвиняемого на психиатрическую экспертизу.

Такое решение Святошинский районный суд Киева принял по результатам заседания 22 февраля.

Как сообщает ZN.UA, в ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. После этого адвокат Ведулы внес ходатайство о его направлении на психиатрическую экспертизу.

Как известно, Ведуле предъявлено обвинение по двум статьям — жестокое обращение с животными и пропаганда насилия. Его сообщнику Роману Полибину, который снимал зверства на видеокамеру и выкладывал ролики в Интернет, также инкриминируют пропаганду насилия.

Напомним, 22 февраля более 200 защитников животных собрались на митинг перед Святошинским райсудом, многие пришли со своими собаками. Помимо киевлян в акции участвовали также жители регионов.

Защитники животных требуют максимально строгого приговора для Ведулы — 5 лет.