На встрече с коллегой из Словакии Янукович лоббировал интересы Ахметова?

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с премьер-министром Словацкой Республики Робертом ФИЦО в Ужгороде обсудил вопрос энергетического сотрудничества и, в частности, возможность увеличения экспорта украинской электроэнергии в Словакию.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи также речь шла о возможности большего привлечения словацких компаний к строительству объектов энергетики на территории Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, премьеры обеих стран готовы обсуждать эти вопросы, и Украина может предложить программу сотрудничества в этой сфере.

Премьер-министр Украины отметил рост объемов в торгово-экономических отношениях.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что 39,7% акций крупнейшего украинского производителя электроэнергетики - «Днепроэнерго» перешли под контроль «Донбасской топливно-энергетической компании» Рината Ахметова.