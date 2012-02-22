В Одессе рейдеров отгоняли молитвой

Около 300 представителей католической общины одесского кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Римско-Католической церкви провели сегодня акцию молитвенного противостояния против попыток рейдерского захвата земли, прилегающей к храму, и бездеятельности городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, верующие держали в руках плакаты с лозунгами: «Католики Одессы не являются гражданами второго сорта», «Основатели Одессы РИШЕЛЬЕ, ЛАНЖЕРОН, ДЕРИБАС тоже были католиками», «Прокуроры МОЛИЦКИЙ и ФУРТАТ, не позволяйте попирать закон!» и другие.

По словам прихожанки храма Валентины РОМАНОВСКОЙ, «верующие возмущены попытками коммерческой структуры захватить территорию, прилегающую к собору по Екатерининской улице, 33, и бездеятельностью власти».

В частности, епископ Римско-католической церкви Бронислав БЕРНАЦКИЙ сказал журналистам, что «уже 20 лет вместе с членами общины тщетно обращается в мэрию с просьбами узаконить прихрамовую территорию от ворот - до стен храма».

Б.БЕРНАЦКИЙ также напомнил, что соседнее с храмом здание, в котором еще полвека назад жил католический священник, а дети одесситов учили Катехизис, было незаконно отчуждено и в этом помещении учреждена коммерческая фирма.

«Мало того, что власти здание продали, - отметил епископ, - так теперь его хозяин хочет забрать у нас прихрамовую территорию. Снимают церковные ворота, срезают замки. Если все это продолжится, мы не сможем проводить крестные ходы вокруг храма…», - сказал Б.БЕРНАЦКИЙ.

По его словам, власти Одессы уже три раза в минувшем году отказывали верующим католикам в проведении крестных ходов. «Без объяснения причин нам запретили пройти даже по тротуару рядом с собором, - подчеркнул епископ. - Это позор, что мы, одесситы, не имеем права пройти по тротуару…», - сказал епископ.

Участники акции обнародовали обращение, в котором, в частности, говорится, что в течение «последних нескольких месяцев в расположенном рядом с собором здании магазина проводятся ремонтные работы, а также перерыт двор снаружи здания, делаются подъезды к нему и блокируются подъезды к костелу, что указывает на попытки владельцев захватить землю незаконным путем».

Верующие заявили, что органы местной власти и прокуратуры, куда обращались представители общины, «бездействуют, фактически покрывая действия рейдеров в центре города. Своим выходом на улицу мы желаем вынести в публичную сферу ту проблему, которую представители муниципальной власти пытаются скрыть от общественного внимания».