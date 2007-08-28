В поезде киевского метро отказали тормоза
10:59, 28 августа 2007Общество
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Поезда в тоннелях стояли 10 минут
"Киевский метрополитен" приостанавливал движение на Куреневско-Красноармейской линии метро утром во вторник, 28 августа.
Об этом сообщил представитель пресс-службы "Киевского метрополитена".
"Движение было приостановлено на 10 минут", - сказал он.
В частности, поезда в тоннелях стояли с 8:05 до 8:15. Причина приостановки движения - неисправность поезда на станции "Оболонь".
"На втором пути станции "Оболонь" отказали тормоза, машинист сам справился с неисправностью и все починил", - отметил представитель предприятия.
По его словам, на данный момент поезда на линии курсируют согласно графику.
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