Тигр напал на человека, потому что кто-то забыл закрыть вольер?

В киевском зоопарке тигр растерзал сотрудника зоопарка, когда тот пытался его покормить. Такие данные предоставляют в милиции.

Впрочем, существует и другая версия, сообщает ТСН. Хищник напал на 53-летнего мужчину, когда тот убирал вольер. Сотрудники не закрыли двери, и животное случайно туда попало. Тигра пытались отогнать. Но тщетно - работник получил тяжелые травмы.

Медсестра, принимавшая пострадавшего в больницу скорой помощи рассказала, что он получил раны головы, плеч и спины. Впрочем, сказала, мужчина мог ходить и даже говорил.

"Лечение и состояние больного... Ну, не хорошее, скажем так. Больному предоставляется медицинская помощь - хирургическая", - сообщил главный врач больницы скорой помощи Александр Ткаченко.

Среди главных версий бедствия - нарушение условий труда. Обещают найти виновного за десять дней.

Между тем в зоопарке подробности происшествия - под семью замками. Все входы заблокированы, охрана не впускает. Минимум информации удалось получить от директора заведения.

"Пока прокуратура ведет следственные действия, я комментировать ничего не буду", - заявил директор Алексей Толстоухов.

Тигров в киевском зоопарке - несколько. Почему животное проявило агрессию, ветеринар Павел Люлько пояснил новыми запахами, звуками, необычным поведением работника - нападение могло спровоцировать что угодно.

Напомним, такое уже случалось в киевском зоопарке. На сотрудницу зоопарка напал лев, когда она зашла в клетку к хищнику. Тогда от полученных травм женщина скончалась