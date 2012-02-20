В Запорожской области целый город сидит без воды

Город Днепрорудный Васильевского района Запорожской области вследствие аварии остался без водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, прорыв магистрального водопровода диаметром 500 мм произошел вчера днем.

Временно без центрального водоснабжения остались 20 тыс. жителей (99 домов, из них 88 жилых домов (28 девятиэтажных, 60 пятиэтажных и 11 общежитий), пять учебных заведений, четыре дошкольных учреждения).

Подразделениями Таврийского КП „Облводоканал” и ООО „Молис” организован подвоз автоцистернами питьевой воды к жилым домам. Теплоснабжение в городе не прекращалось.

По состоянию на 7.00 аварийно-восстановительные работы продолжаются, привлечены аварийные бригады Таврийского КП „Облводоканал”.