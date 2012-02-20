2012-й во Львове провозгласят годом истории

2012 год во Львове решено провозгласить Годом истории.

Как заявил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ, соответствующее распоряжение уже готовится, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Много было дискуссий – какой будет год во Львове. Потому что на этот год приходится 100-летие «Пласта», 70 лет УПА, 120 лет памяти Иосифа Слепого, у Саломеи Крушельницкой, Ярослава Стецько и многих других известных львовян юбилеи в этом году. Мы решили этот год во Львове провозгласить Годом истории. В школах должны уделять усиленное внимание празднованию этих событий, чтобы лучше познать нашу историю. Если ты не знаешь истории, ты не имеешь будущего», - сказал А.САДОВЫЙ.

Как отмечается в распоряжении «О «Годе истории», признавая особые заслуги Патриарха Иосифа Слепого, Леся Курбаса, Олексы Новакивского, Николая Лысенко, Марьяна Панчишина, Саломеи Крушельницкой, Пилипа Орлика, Дмитрия Витовского, Елены Степанив и Вячеслава Чорновила, а также Национальной скаутской организации Украины – «Пласт» и Украинской Повстанческой Армии, с целью обеспечения надлежащей подготовки и проведения в г. Львове мероприятий по случаю празднования в 2012 году памятных дат, учитывая обращение общественных организаций г. Львова, решено объявить 2012 год в г. Львове «Годом истории», - сообщает пресс-служба.