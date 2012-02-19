Обозленный мужчина объявил вендетту лифтам

Житомирская милиция возбудила уголовное дело против мужчины, который после того, как застрял в лифте, начал мстить лифтовому хозяйству, сломав 12 лифтов в Новоград-Волынском.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.

«Злоумышленник проникал в лифтовые шахты многоэтажек Новоград-Волынского, демонтировал систему подъемника, похищал контакторы - электрические детали, без которых лифты не двигаются», - сообщили в областном главке.

Пока милиция работала над установлением личности злоумышленника, тот выводил из строя по 2-3 лифта на неделю, а затем на месяц-два приостанавливал свою «деятельность», отметили в УМВД.

Стражам порядка удалось выйти на его след благодаря отработке пунктов приема цветных металлов (контакторы, которые используются для функционирования лифтов, изготовлены из промышленного серебра). В начале февраля его таки задержали на месте совершения очередного преступления.

Злоумышленником оказался 42-летний житель Новоград-Волынского, нигде официально не работающий.

На вопрос, что его подтолкнуло к совершению краж и демонтажу лифтов, он сознался, что однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрял в лифте, долго стучал кулаками в закрытые двери, но никто из жителей дома не отреагировал на його мольбу о спасении. Потом, обозлившись на неподвижный лифт, мужчина решил отомстить. А поскольку имеет высшее техническое образование, то свои знания решил применить в лифтовой шахте, откуда вынес контакторы.

Убытки, нанесенные в результате его выходок, превысили 7 тысяч гривен, отметили в милиции. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.185 (Кража с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины.