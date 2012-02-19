Неизвестные с обрезом ограбили ювелирный магазин в Запорожье

Сегодня, около 11 часов, в Запорожье совершено разбойное нападение на ювелирный магазин «Виктория Голд».

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, «сегодня, около 11, поступило сообщение о том, что двое неизвестных вооруженных обрезом ворвались в ювелирный магазин «Виктория Голд» в Орджоникидзевском районе Запорожья и, разбив две витрины, похитили ювелирные изделия на не установленную на данный момент сумму».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.