Неизвестные с обрезом ограбили ювелирный магазин в Запорожье
12:59, 19 февраля 2012Общество
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Убытки подсчитывают
Сегодня, около 11 часов, в Запорожье совершено разбойное нападение на ювелирный магазин «Виктория Голд».
Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, «сегодня, около 11, поступило сообщение о том, что двое неизвестных вооруженных обрезом ворвались в ювелирный магазин «Виктория Голд» в Орджоникидзевском районе Запорожья и, разбив две витрины, похитили ювелирные изделия на не установленную на данный момент сумму».
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.
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