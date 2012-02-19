Мэрия отрицает миллионные нарушения на тендерах

Мэрия Цюрупинска отрицает факт миллионных нарушений во время тендерных процедур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель мэра Цюрупинска Сергей ПИНЬКАС.

Чиновник подтвердил факт возбуждения прокуратурой Цюрупинского района уголовного дела. Однако указал на тот факт, что мэрия не согласна с выводами следователя УБЭПа и готова отстаивать свою точку зрения. В частности, мэрия уже направила в прокуратуру свои возражения по указанному факту.

«Во-первых, если говорить о нарушении закона в этом вопросе, то почему подозревается только один чиновник, ведь тендерная комиссия состоит из пяти человек, и все эти люди поставили свои підписи», - отметил заместитель мэра.

«Не хотелось бы, чтобы правоохранительные органы «вели охоту на ведьм». Не всегда там, где есть бюджетные деньги, можно найти нарушение закона. Тем более, что в данном случае процедура была проведена в законном поле», - добавил чиновник.

По его словам, работы проводились при техническом сопровождении профессиональных экспертов, был технадзор, разработчик проекта.

«Кроме того, «обиженная» фирма из Алчевска не опротестовала решение тендерного комитета, признав, что допустила ошибку в оформлении документации. А если конкретней рассматривать ее предложения, которые якобы на 74 тыс. грн. дешевле, чем оказались у победителя конкурса, то в самой этой смете предприятием не были учтены серьезные моменты – затраты на доставку техники из Алчевска, командировочные для людей, которые бы работали также из этого города и тому подобное», - сообщил первый вице-мэр Цюрупинска.

Также С.ПИНЬКАС подчеркнул, что не сомневается в том, что следствие во всех деталях упомянутого тендера разберется и будет принято законное решение.

Как сообщал УНИАН работники херсонского Государственной службы борьбы с экономической преступностью (УБЭП) разоблачили председателя комитета по конкурсным торгам Цюрупинского горисполкома. С точки зрения правоохранителей указанный чиновник в 2010 году, подтасовал данные конкурсных торгов на выполнение работ по реконструкции канализационного коллектора города, чем нанес ущерб государству в сумме 2,7 млн. грн.

По данному факту прокуратурой Цюрупинского района Херсонской области возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Украины.