Три пути повышения уровня жизни от Юлии Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО хочет создать в будущем парламенте самодостаточную политическую силу, чтобы по-настоящему изменить страну.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом она заявила на митинге в Измаиле Одесской области.

«Я бы хотела, чтобы нашей политической команде удалось создать силу, которая бы в парламенте была самодостаточной для того, чтобы по-настоящему изменить страну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что должна происходить приватизация только тех предприятий, которые не влияют на стратегические основы и не задевают интересы страны. «Все наши монополии и государственные корпорации должны оставаться государственными», - сказала она.

По мнению лидера БЮТ, кроме повышения заработной платы, есть три пути повышения уровня жизни людей.

Первый путь, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, прибыль предприятий должна принадлежать не только капиталу, но и людям, которые там работают.

Второй путь: принятие закона, который обязывает предприятия на мелкие акции выплачивать ежеквартально полный объем прибыли, которая приходится на этот процент.

Третий шаг, по мнению лидера БЮТ, возможность на заработную плату покупать ценные бумаги под государственные гарантии, а также законодательное обеспечение выплаты дивидендов на эти бумаги.

Также Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что если убрать «уравниловку в зарплатах и пенсиях», снизить налоги и дать людям честно платить налоги, то бюджет Украины может быть в 10 раз больше, чем есть.