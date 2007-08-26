Украинский флот присоединился к тушению пожаров в Крыму

Более 200 человек личного состава и около 20 единиц техники задействовано на сегодняшний день от Военно-морских сил Украины в тушении пожаров близ Севастополя и в районе Большой Ялты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА со ссылкой на пресс-центр украинского флота.

Согласно сообщению, по просьбе С.КУНИЦЫНА, который обратился к ВМС Украины, сегодня для тушения пожара, возникшего в районе Ай-Петринской гряды (в частности, вблизи города Алупка), от украинского флота направлено 15 единиц техники и более 150 человек личного состава. Задействованы береговые войска ВМС, личный состав учебного центра и Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС.

Борьбу военнослужащих с огнем координирует лично командующий ВМС Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ.

Украинские военные моряки также тушили пожар в районе лесополосы, которая занялась 24 августа на окраине Севастополя. Пламенем была охвачена площадь почти в 10 гектаров. Общими усилиями загорание было ликвидировано.

Продолжается тушение лесного пожара и в Бахчисарайском районе. От ВМС Украины выделено 4 единицы техники и 18 лиц личного состава. «На данное время очаг локализован, его тушение продолжается. Пожарные расчеты воинских частей украинского флота, расположенных вблизи очагов загорания, находятся в постоянной готовности», - отметили в пресс-службе С.КУНИЦЫНА.