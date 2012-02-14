Таможенники нашли в микроавтобусе килограмм золота и 14 кг серебра

В пункте пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе в Закарпатской области, чопские таможенники изъяли более килограмма ювелирных изделий и 14 килограммов столовых приборов из серебра.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Чопской таможни Виктория СЕНГЕТОВСКАЯ.

Как говорится в сообщении, 1,3 кг ювелирных украшений из металла желтого цвета (золото) и 14 кг старинной посуды из серебра обнаружили в одном из микроавтобусов работники Службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Чопской таможни совместно с пограничниками.

«Заехал микроавтобус марки «Фольксваген» в зону таможенного контроля в 6 часов утра еще 13 февраля. Водитель и пассажиры – граждане Украины, возвращаясь из Италии, при устном и письменном опросе заверяли инспекторов, что кроме незначительной суммы валюты не перемещают через границу товары, подлежащие обязательному декларированию», - сообщила В.СЕНГЕТОВСКАЯ.

Однако, по ее словам, на основании анализа рисков таможенники и пограничники решили провести углубленный досмотр транспортного средства и личных вещей украинцев. В результате тщательной проверки салона микроавтобуса, в конструкционных полостях - за панелью приборов – нашли спрятанные три пакета с золотыми украшениями.

«Кроме того, в одном из чемоданов под пассажирским сидением таможенники обнаружили пакет с раритетной столовой посудой из серебра в широком ассортименте, в частности, подносы, пиалы, чаши, пепельницы, заварники, ложки, вилки и много другого кухонных предметов», - добавила пресс-секретарь.

Также среди спрятанного товара нашли три пары мужских часов с золотыми корпусами и женские браслеты из серебра и тому подобное.

На основании статьи 352 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Предварительная оценка изъятого товара составляет 200-300 тысяч гривен, уточнили в Чопской таможне.