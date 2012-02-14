Одесского журналиста снова зовут на допрос по поводу билбордов Януковича

Редактор интернет-газеты «Взгляда из Одессы» Игорь СТОЛЯРОВ заявляет, что следователь городского УВД Одессы Сергей ЛЫСЫЙ решил вновь вызвать его на допрос по поводу облитых красной краской билбордов с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщил УНИАН сам И.СТОЛЯРОВ, капитан С.ЛЫСЫЙ решил позвонить в редакцию в конце рабочего дня, чтобы поинтересоваться, почему журналист сегодня утром не явился на допрос в Следственный отдел Управления МВД в Одессе.

«Когда я ответил, что не был допущен в здание горУВД постовым, который звонил по служебному телефону в комнату №2, но в кабинете никто не брал трубку, то услышал от следователя весьма странное объяснение: «Так у меня в кабинете не работает телефон», – рассказал И.СТОЛЯРОВ.

«Я также счел уместным уточнить у следователя, в каком качестве меня вызывают на допрос по уголовному делу. Услышав, что в качестве свидетеля, я ясно дал понять представителю МВД, что не присутствовал при заливании красной краской билбордов с портретами ЯНУКОВИЧА. Интернет-издание только опубликовало впоследствии фотоснимки испачканных билбордов, поэтому не вижу оснований для беседы в рамках следствия», – сообщил журналист.

Также, по его словам, С.ЛЫСЫЙ повторил, что настаивает на его явке «во вторник для допроса», не обращая внимания на тот важный аргумент, что возглавляемое И.СТОЛЯРОВЫМ интернет-издание «Взгляд из Одессы» не является средством массовой информации, зарегистрированным в органах юстиции Украины.

«Следовательно, причина интереса МВД ко мне как редактору вполне может восприниматься как нарушение требований законов Украины», – считает журналист.

В то же время он заявил, что «если капитан ЛЫСЫЙ позвонит в редакцию «Взгляда из Одессы» утром 14 февраля, как обещал, с целью уточнения времени нашей встречи, я все-таки намерен попросить его выписать вторую официальную повестку по вызову на допрос».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 января в Одессе неизвестные испачкали красной краской девять билбордов с портретом В.ЯНУКОВИЧА и текстом его новогоднего поздравления.

УМВД Украины в области начало проверку информации о девяти испорченных билбордах, которые расположены в разных районах города, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

11 февраля редактор интернет-газеты «Взгляд из Одессы» И.СТОЛЯРОВ получил повестку в милицию для дачи пояснений по факту публикации в издании фотоснимков, на которых запечатлены испачканные краской билборды В.ЯНУКОВИЧА.

Сегодня, по словам И.СТОЛЯРОВА, он явился к 11.00, «как было написано в повестке, в горУВД на допрос в кабинет №2 к следователю Сергею ЛЫСОМУ».

Дежурный пытался связаться со следователем, однако С.ЛЫСЫЙ не брал трубку служебного телефона.

«После чего я предложил дежурному передать следователю ЛЫСОМУ, что приходил по его вызову, но он отсутствовал на месте в указанное в повестке время», - сообщил И.СТОЛЯРОВ.

Журналист констатировал, что «пока не понял, почему следователь ЛЫСЫЙ сегодня проигнорировал допрос, на который сам же его вызвал».

Также И.СТОЛЯРОВ предположил, то его допрос не состоялся, поскольку ряд региональных и всеукраинских СМИ живо отреагировали на попытку давления правоохранителей на него лично и на интернет-газету.

12 февраля журналисты - члены Одесского отделение Независимого медиа-профсоюза Украины обнародовали заявление протеста, призвав власти «прекратить милицейский произвол в отношении редактора интернет-газеты «Взгляд из Одессы» И.СТОЛЯРОВА».

«Поиски правонарушителей и юридическая оценка их действий выходит за пределы правового поля, в котором работают журналисты. С учетом этого мы призываем прекратить милицейский произвол в отношении журналиста И.СТОЛЯРОВА и усматриваем в действиях сотрудников МВД Украины очередную попытку заставить СМИ не публиковать факты, невыгодные нынешней власти», – заявили журналисты.

Сегодня, 13 февраля, члены Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Александр АБДУЛЛИН, Елена КОНДРАТЮК, Юрий СТЕЦЬ, Виктор УКОЛОВ, Андрей ШЕВЧЕНКО высказали протест в связи с действиями милиции относительно И.СТОЛЯРОВА.

Депутаты потребовал от Генеральной прокуратуры Украины «принять меры для проверки законности действий МВД и защиты прав журналистов».