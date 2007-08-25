Для кого пожары, для кого ”мать родная”

Крупный пожар частично локализован в городской черте Афин, передает корреспондент РИА Новости. Прекратилось распространение огня, пожарные приступили к тушению отдельных очагов пожара. На месте по-прежнему находится самолет Бе-200 российского МЧС, а также пожарные самолеты Canadair и вертолеты.

Огонь уничтожил десятки гектаров леса и кустарника, вплотную подобравшись к жилым кварталам. Сгорел один трехэтажный дом. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Афинский телеканал "Альфа" сообщил, что на месте происшествия найдено самодельное зажигательное устройство, состоящее из баллона с бытовым газом и часового механизма. Местные власти не сомневаются, что причиной пожара был поджог с целью застроить освободившиеся от леса территории.

В целом в Греции сохраняется тяжелая ситуация с лесными пожарами, которые бушуют в целом ряде областей. По последним данным пожарной охраны, жертвами огня стали 42 жителя Греции.