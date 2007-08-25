Тимошенко предлагает подписать с шахтерами соглашение

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО намерена подписать с шахтерами соглашение, которое станет программой развития угольной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Луганске.

«Наша политическая сила хочет взять четкое письменное обязательство перед украинскими шахтерами, независимо от того, в какой области они живут», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ предлагает за полтора месяца вместе с шахтерским коллективом доработать соглашение, чтобы учесть все проблемы шахтеров.

«Я считаю, что наше обязательство должно быть выверено до буквы, чтобы через определенное время подписать этот документ, который станет программой поднятия из руин и развития угольной отрасли», - отметила она.