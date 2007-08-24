Церкви Московского патриархата проведут 24 августа благодарственные молебны

В храмах Полтавской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в честь Дня Независимости Украины будут отслужены молебны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской епархии УПЦ.

По их данным, с благославления Блаженного Владимира, митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля УПЦ, в храмах страны и области 24 августа в честь Дня Независимости пройдут благодарственные молебны.

"По распоряжению архиепископа Полтавского и Кременчугского Филиппа, на молебны духовенство пригласило представителей всех ветвей власти, политических партий, общественных организаций. Молебен будет проведен обязательно и традиционно, не смотря на то, что некоторые СМИ распространили "интересную информацию" о том, что УПЦ якобы отказалось от участия в праздновании Дня Независимости", - сообщил представитель пресс-службы Полтавской епархии УПЦ.

Пресс-служба сообщает, что во время богослужений священнослужители должны обратить внимание на необходимость объединения украинского народа во имя единства нации, мира, взаимопонимания между гражданами.