На Черниговщине закроют 25 сельских школ

В Черниговской области с нового учебного года прекратят работу в прежнем режиме более 30 школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на конференции работников образования начальник управления образования и науки Черниговской областной государственной администрации Анатолий ЗАЛЕСКИЙ.

По его словам, с 1 сентября этого года в области предусматривается закрыть 25 школ, еще 9 школ планируется реорганизовать в общеобразовательные учебные заведения более низкой ступени.

«Сокращение ученического контингента, вызванное неблагоприятной демографической ситуацией, приводит к дальнейшему вынужденному закрытию школ в сельской местности», - сказал А.ЗАЛЕСКИЙ.

Как объяснил начальник управления, на Черниговщине с 2001 года контингент учеников в системе общего среднего образования области сократился на 43,9 тысяч, а количество школ – на 84. В новом учебном году количество учеников сократится, приблизительно, еще на 5,7 тысяч.