Из-за отравления автора остановлен тур-презентация книги ”Донецкая мафия”

Из-за острого отравления автора проекта «Мафия в Украине» Бориса ПЕНЧУКА временно прекращены тур-презентации книги «Донецкая мафия. Перезагрузка», которые должны были состояться 21 августа – во Львове и 22 августа - в Луцке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Гражданской кампании ПОРА», ухудшение состояния здоровья Б.ПЕНЧУК почувствовал в понедельник, 20 августа, по возвращении из Житомира, где состоялась презентация «Донецкой мафии. Перезагрузка».

Б.ПЕНЧУК связался со своим врачом и описал ему симптомы болезни. Б.ПЕНЧУКУ был установлен предварительный диагноз «отравление», на что он уверенно утверждает, что не мог отравиться пищевыми продуктами, поскольку в день презентации из-за напряженного графика не нашел времени даже перекусить.

Почувствовав дальнейшее ухудшение самочувствия и повышение температуры (до 39 градусов), Б.ПЕНЧУК обратился в больницу, где и прошел необходимое обследование, после которого был установлен окончательный диагноз «отравление сильнодействующими веществами».

Сегодня Б.ПЕНЧУК проходит курс реабилитации и специальное обследование с целью выяснения, какой именно токсин находится в его организме. Кроме того, осложняет точную диагностику отсутствие в Украине специализированной аппаратуры.

Врачи отмечают, что состояние здоровья Б.ПЕНЧУКА вызывает обеспокоенность и последствия неизвестны.