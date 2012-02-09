В Киевском зоопарке - очередная смерть

В киевском зоопарке погиб страус. Об этом "Сегодня" рассказал директор Алексей Толстоухов.

«У нас погибла 5-летняя самка страуса. Скорее всего, причиной смерти стала какая-то патология, ведь у животного в грудной полости лопнул сосуд. Мы также рассматриваем вариант, что смерть наступила после того, как самка подралась со своими сородичами», - рассказал Толстоухов. У сотрудников зоопарка другая версия на этот счет.

«Страус просто замерз. Ведь птица находится в открытом вольере на холоде», - рассказала сотрудница зоопарка. Толстоухов говорит, что смерть страуса от холода невозможна, ведь у птиц есть дополнительный «закрытый домик с сеном». После гибели самки страуса в зоопарке остались еще две самочки и самец.