Беларусь может запретить украинский сыр
05:51, 09 февраля 2012Общество
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"Поддержим решение российских служб"
Беларусь может ввести запрет на ввоз украинских сыров.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда КОТКОВЕЦ.
«Скорее всего, мы поддержим решение российских служб. Вопрос будет обсуждаться белорусскими ветслужбами», - сказала Н. КОТКОВЕЦ.
Как сообщал УНИАН ранее, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей.
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