Беларусь может запретить украинский сыр

Беларусь может ввести запрет на ввоз украинских сыров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда КОТКОВЕЦ.

«Скорее всего, мы поддержим решение российских служб. Вопрос будет обсуждаться белорусскими ветслужбами», - сказала Н. КОТКОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей.