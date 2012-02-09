Попов: Киев может наладить производство вертолетов

К изготовлению киевских вертолетов планируется привлечь ОАО «Мотор-Сич».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил журналистам во время посещения завода «Антонов».

«Что касается налаживания изготовления вертолетов – такая идея возникла, в том числе, при участии «Мотор-Сич». Это идея, которую уже в этом году планируется частично реализовать», - сказал А.ПОПОВ.

Он подчеркнул, что больше информации сможет предоставить немного позднее.

В то же время председатель КГГА выразил убеждение, что производство вертолетов - очень перспективный проект, который город имеет большое желание реализовать.

«Тем более, что это наше производство, наши двигатели и сборка может быть у нас», - отметил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2011 г., отвечая на вопрос журналистов, каким образом город планирует обеспечить работу вертолетной службы и за какие средства, А.ПОПОВ заявил, что столица в ближайшее время наладит производство вертолетов для оказания медицинской помощи населению и для спасательных служб.

Он отметил, что КГГА уже составила перечень мест, где возможно строительство вертолетных площадок. При этом А.ПОПОВ выразил уверенность, что строительство этих площадок должно происходить не за средства городского бюджета.