Погода на праздничные дни

Завтра в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 18-23°, на южной половине 24-26°; днем 32-37°, в южной и восточной частях до 39°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 23-28°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, осадки не ожидаются, только ночью на Закарпатье, а утром и днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

25-26 августа - переменная облачность. 25 августа в западных, северных, а днем и в большинстве центральных областей, 26 августа в Украине, кроме восточных областей, Приазовья и Крыма, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура 25 августа ночью 17-22°, днем 24-29°, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях 33-38°; 26 августа в западных, северных областях ночью 13-18°, днем 22-27°, на остальной территории ночью 15-20°, местами до 24°, днем 26-31°, на востоке, в Приазовье и Крыму 30-35°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

27 августа в Украине, кроме Крыма, местами кратковременные дожди, грозы; 28 августа без осадков. Дальнейшее послабление жары: в западных, северных и центральных областях ночью до 11-17°, днем до 19-25°; на остальной территории ночью до 16-22°, днем до 24-29°, 27 августа местами 30-33°.

В Киеве и области в пятницу сохранится жаркая погода с температурой в Киеве ночью 20-22°, днем около 35°, по области ночью 18-23°, днем 32-37°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

25-26 августа - переменная облачность. 25 августа ночью и утром кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град, во время грозы шквалистое усиления ветра 15-20 м/с, днем небольшой дождь; температура ночью 17-22°, днем 24-29°. 26 августа ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 13-18°, днем 22-27°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

27 августа местами кратковременный дождь, гроза; 28 августа без осадков. Дальнейшее послабление жары: температура ночью 12-17°, днем 20-25°.