Порядок работы транспорта в Киеве на 23 - 26 августа

Главное управление транспорта Киевской городской государственной администрации определило порядок организации работы транспорта 23-26 августа во время проведения мероприятий по празднованию 16-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на начальника Главного управления транспорта Ивана ШПЫЛЕВОГО, в частности, 23 августа с 10.00 до 12.00 во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому временно будет остановлено движение всех видов транспорта в районе подъездов к памятникам.

По информации начальника ГУ транспорта КГГА, 24 августа с 8.00 до 22.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади.

Кроме того, с 17.00 до 22.00 во время проведения праздничных мероприятий на ул. Софийской и ул. Малой Житомирской будет закрыто движение транспорта (кроме общественного транспорта), и с 10.00 до 22.30 будет закрыт проезд по Контрактовой площади.

Проезд по Контрактовой площади будет также закрыт 25 августа - с 11.00 до 22.30, и 26 августа - с 15.00 до 22.30 на время проведения праздничных мероприятий.

По словам И.ШПЫЛЕВОГО, коммунальные службы города должны обеспечить резерв подвижного состава в районе основных пунктов ожидания транспорта для обеспечения перевозки пассажиров по окончании мероприятий, посвященных 16-й годовщине Независимости Украины. В частности, КП «Киевпасстранс» должен внести изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта во время проведения праздничных мероприятий на Майдане Незалежности.

В связи с этим 24 августа с 10.00 до 22.30, 25 августа с 11.00 до 22.30, 26 августа с 15.00 до 22.30 будет закрыто движение трамвайного маршрута №5 во время проведения праздничных мероприятий на Контрактовой площади.

Кроме того, 24 августа вход и выход пассажиров из станции «Майдане Незалежности» будет закрыт с 8 часов и до окончания мероприятий. В это время станция будет работать только для пересадки пассажиров.